2 мелкие правки на WP

1. На сайте yelp.com в строку поиска вписать “gyms”. В локацию вписать город (список будет предоставлен). Выполнить поиск.2. Из каждого результата скопировать данные в отдельные колонки в excel. Пустой лист будет отправлен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно вывести в карточку товара "Код товара" рядом с артикулом
2. Нужно добавить к цене приставку "за шт"
Пример: Цена - 25.00р за шт вместо
Цена - 25.00р
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
ваша задача найти 50 блогеров 500тыс-1млн подписчиков Написать сколько стоит реклама в директ и на почту далее всю информацию загрузить в эксель ссылка на аккаунт и цена за рекламу всеНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходима помощь с отзывамиНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт2 года назад
Есть уже готовый сайт на платформе www.wix.com. Нужен специалист, который сможет редактировать и добавлять там информацию.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
Есть 3 сайта с идентичной структурой. Сайты пансионатов для пожилых людей. Есть структура сайтов, описанная в Гугл документе. На каждый сайт есть по 34 текста. Нужно создать на каждом сайте по 34 страницы, наполнить их. Подобрать Description для каждой старицы ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разместить одно объявление на авито, ТЗ предоставлю при общенииНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
В гг. от Екатеринбурга до Владивостока, занимающиеся продажей бытовой химией или имеющие отделы с бытовой химией.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
Доброго, нужно проработать и наполнить контентом (ленту) инстаграм магазин по продаже женской обуви. Подобрать индивидуальный стиль аккаунта, сделать актуальное (текста есть). Контент фото, видео есть https://www.instagram.com/tadi_obuv_belarus/Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
Создание карточек товара на kazanexpress [list=1][*]Описание [*]Название [*]Фото (иногда инфографика )[*]Ключевые слова [*]Умение работать в Photoshop[*]Кратко о товаре[/list]Работа удаленно , большие объемы.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт2 года назад