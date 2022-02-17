2 мелкие правки на WP

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1. Нужно вывести в карточку товара "Код товара" рядом с артикулом 

2. Нужно добавить к цене приставку "за шт"

Пример:  Цена - 25.00р за шт вместо Цена - 25.00р

2 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад