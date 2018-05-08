Информация о компании в сети интернет

Необходимо сделать 7 публикаций, каждая публикация будет содержать 7 картинок и 7 заголовоков, материал предоставляем. Картинки предоставляем Будем сотрудничать с самой минимальной ценой, работы очень много, и она легкая =)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти все ресурсы в сети , где оставляли отзывы или информацию о домене или названию компании
Фаил должен быть из 2 колонок -
1- колонка с доменом где размещена информация
2- колонка с ссылкой на отзыв или информацию
При этом искать нужно не только те сайты, где есть пряммое ссылание на доме, а и проекты где просто написали название, например в виде :
веблансер
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