Информация о компании в сети интернет

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Нужно найти все ресурсы в сети , где оставляли отзывы или информацию о домене или названию компании 

Фаил должен быть из 2 колонок -

1- колонка с доменом где размещена информация

2- колонка с ссылкой на отзыв или информацию 

При этом искать нужно не только те сайты, где есть пряммое ссылание на доме, а и проекты где просто написали название, например в виде : 

веблансер

6 лет назад
devcad
Алекс 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад