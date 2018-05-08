Информация о компании в сети интернет

Нужно найти все ресурсы в сети , где оставляли отзывы или информацию о домене или названию компании

Фаил должен быть из 2 колонок -

1- колонка с доменом где размещена информация

2- колонка с ссылкой на отзыв или информацию

При этом искать нужно не только те сайты, где есть пряммое ссылание на доме, а и проекты где просто написали название, например в виде :

веблансер