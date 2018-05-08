Составить список рекламных сетей по СНГ

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Всем добрый день.

Что нужно сделать:

1. составить список рекламных сетей , кто занимается размещением Баннеров , Брендирования на сайтах, видеорекламы

2. Внести с трелло в доску названия рекламных сетей. или лучше домен без http:// и www. ( пример так: site.ru

3. Список нужно составить по СНГ рынку 

4. Искать сети через поисковик или профильные форумы/веб сайты по рекламе в сети и заработку/ монетизации 

Пример:

6 лет назад
devcad
Алекс 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад