Список форумов посвященных сео,сра,монетизации сайтов, бизнесу в общем

Всем добрый день. Что нужно сделать: 1. составить список рекламных сетей , кто занимается размещением Баннеров , Брендирования на сайтах, видеорекламы 2. Внести с трелло в доску названия рекламных сетей. или лучше домен без http:// и www. ( ...