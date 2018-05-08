Список форумов посвященных сео,сра,монетизации сайтов, бизнесу в общем

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Нужно создать фаил с списком профильных форумов и проектов (например блоки и сервисы отзывов ) посвященных монетизации сайтов, трафику, сео , партнерским программам и т.д 

В файле нужно отметить 

1. Домен

2. Посещаемость ресурса суточную

3. Посещаемость ресурса месячную

4. Ссылку на условия размещения рекламы ( платные топики, баннера ) 

5. Ссылку на раздел посвященный рекламным партнерским сетям, рекламным сетям ( баннера, видео и т.д ) 

6 лет назад
devcad
Алекс 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад