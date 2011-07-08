Контент и маленькие статьи для сайта

Наполнение сайтовЗакрыт34 заявки532 просмотра
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Необходимо написать несколько статей под различные разделы сайта, наполнить сайт контентом. Статьи будут описывать наши услуги.

Схема работы такая: вы присылаете заявку. Мы высылаем Вам задание с описанием всего что нужно сделать. Вы оцениваете эту работу (пишите какая Ваша цена этой работы) и пишете пробную статью знаков на 500 под любой раздел сайта на выбор, для того чтобы мы определили правильно ли Вы поняли тему сайта. Далее по принципу цена-качество выбираем исполнителя.

Тема сайта простая. Работа не сложная и небольшая. Но мнго маленьких статей под каждую услугу.

12 лет назад
wlladd
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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