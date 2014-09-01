Требуется на постоянной основе контент менеджер в интернет магазин БТиЭ для заполнения карточек товаров.

По составленной карте-алгоритму описания товара необходимо сделать:

Скопировать из подготовленных источников текст о товаре в поле описание, привезти в необходимый формат (легкий интерфейс программы) и видоизменить его. Текст приблизительно - 1500 знаков (включая комплектацию). Видоизменить его. Закачать в поле описание 3-4 картинки (с изменением габаритов) в поле описания. В поле характеристики проставить данные из подготовленных источников. В поле "фотографии" - вставить фотографии товара с возможным изменением габаритов фото.

От вас требуется:

1. Обучаемость.

2. Внимательность.

Условия:

Оплата сдельная. Жду от Вас предложения по сотрудничеству с указанием цены за описание 1 товара.