Контент-менеджер в ИМ косметики

Нужен человек, для наполнения двух сайтов. Один Joomla.Оба уже действующие, нужно просто обновлять новости, предложения или услуги. Наполнение : текст, фото...не более двух новостей за месяц. Все материалы (фото и примерный текст)- будут предоставлены. Второй ...