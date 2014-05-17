Контент-менеджер в ИМ косметики

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В магазин косметики http://beruska.ru/ требуется контент-менеджер для заполнения карточек товара.

Уникальность текста от 90%.

Заполнение всех необходимых полей (тэги, изображение и прочее).

На ближайшее время порядка 1000 позиций требуется.

От Вас цена за позицию, примерный объем в неделю.

10 лет назад
BearDan
37 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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