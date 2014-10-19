Заполнить интернет-магазин контентом (OpenCart)

Наполнение сайтовЗавершен28 заявок311 просмотров
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Сайт на OpenCart, направленность — торговое оборудование и видеонаблюдение (продажа). Нужно наполнить сайт товарами (около 500-700 штук). Заполнять нужно примерно по такому шаблону (ссылка http://yadi.sk/d/95kUNK-yQNzj3) Откуда брать информацию я покажу. Пример конечного заполнения карточки товара: http://kvtorg.ru/videonablyudenie/videokameri/analogovie-videokameri/kupol-nie/comonyx-co-cda92ir30 . Оплата строго киви или яндекс-деньги. Предоплата.

OpenCart
10 лет назад
fryazinohan
Илья Орлов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 часов назад
10 лет назад
$300
15 дней
Отлично сделанная работа, строго в срок и за разумные деньги. Мои наилучшие рекомендации
Спасибо за приятное сотрудничество. Мои рекомендации.
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