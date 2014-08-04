Добавление отзывов в интернет-магазин и на форумах

Необходимо регулярно добавлять отзывы о продукции в интернет-магазине, а так же на тематических форумах писать короткие посты по товару.

Требования к тексту: небольшой текст от первого лица (покупателя) о продукции или самом интернет-магазине. Разная стилистика написания, разное содержание, конкретика (что купили, почему купили, какой результат, что понравилось в продукции).

Количество символов поста: от 100 до 500 знаков.

Оплата раз в неделю в зависимости от количества проделанной работы.

Ищу на эту должность ответственную девушку для длительного сотрудничества.

В заявке указывайте какое количество отзывов Вы готовы оставлять в неделю и стоимость Вашей работы.