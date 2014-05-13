Наполнение сайта и корректировка информации.

Здравствуйте!

Требуется наполнение сайта и корректировка уже существующей информации. Админка нераспространённая, но довольно простая в использование. Возможно, данные услуги понадобятся раз в месяц или чаще. По запросу через лс (личные сообщения) отправляю ссылку на сайт. Если возможно, сориентируйте по стоимости, сколько и за что берётся.