Наполнение сайта и корректировка информации.

Нужно найти картинки Италии, Испании – интересные места, памятники архитектуры, природа, города, фестивали и праздники и т.д. и т.п. Каждая картинка должна быть размером 2000*1000 px и сопровождаться комментарием, что на ней изображено – какая ...
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Здравствуйте!
Требуется наполнение сайта и корректировка уже существующей информации. Админка нераспространённая, но довольно простая в использование. Возможно, данные услуги понадобятся раз в месяц или чаще. По запросу через лс (личные сообщения) отправляю ссылку на сайт. Если возможно, сориентируйте по стоимости, сколько и за что берётся.
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