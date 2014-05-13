Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь. Контент менеджер для сайта на опенкарте Сайт-по продажи продукции apple. Жду Ваших предложений. Обязательно собеседование по скайпу и не меньше 10

положительных отзывов не расматриваю исполнителей! !Работаю по СБР!Срок 1-2 дня!

заполнение

1.Фото: 5 штук загрузить в смску и отправить мне по каждому товару в папке мне на почту

2.Текст заполнить смске и в файле ворде отправить мне на почту

3.чпу(URL)

4.HTML-тег H1:

5.HTML-тег Title:

6.Мета-тег Keywords:

7.Мета-тег Description:

http://applekuplu.ru