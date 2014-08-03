Обновление вакансий на сайтах по поиску работы

Требуется человек, который будет регулярно размещать/обновлять вакансии на известных российских сервисах типа job.ru, hh.ru, rabota.ru, avito.ru и другие.

Больше всего времени отнимает размещает вакансии. Обновление вакансий и отправка шаблонных приглашений соискателям занимает: 10-15 минут в день.

Для начала предстоит разместить/обновлять вакансии для одной студии загара, 1-2 раза в неделю (они ищут мастеров и администратора). Со временем, возможно, появится ещё клиент.

Работа простая, понятная и местами интересная.

Оплата: 1000 рублей в месяц (оплата Яндекс.Деньгами или вебмани R). С увеличением частоты обновлений оплата вырастет.