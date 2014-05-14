Постинг на форумах

Добрый день, необходимо создавать темы на форумах и оставлять сообщения о нашей компании. Наверняка есть люди, которые специализируются на этой работе. Указывайте в проекте ваши ценники за постинг одного комментария либо цену за месяц работы, и что будет за этот месяц сделано. Компания занимается разработкой мобильных приложений.

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Все заявки рассматриваю в проекте.