Постинг на форумах

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Добрый день, необходимо создавать темы на форумах и оставлять сообщения о нашей компании. Наверняка есть люди, которые специализируются на этой работе. Указывайте в проекте ваши ценники за постинг одного комментария либо цену за месяц работы, и что будет за этот месяц сделано. Компания занимается разработкой мобильных приложений.

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Все заявки рассматриваю в проекте.

10 лет назад
trent_dj
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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