Сбор картинок демотиваторов по трем тематикам

Нужно занести на сайт объявления. Каждый день нужно заносить по 60. ===================== Работа для усидчивого и внимательного человека. Способного работать от 1 часа в день над нашим заданием. Оплата за результат. ===================== Что нужно делать: 1. Зашли на страницу с готовыми статьями ...