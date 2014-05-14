Сбор картинок демотиваторов по трем тематикам

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек для сбора неповторяющихся картинок демотиваторов для трех групп:

1. Морская тематика - англоязычные демотиваторы.

2. Эзотерика.

3. Обучение эзотерике.

Сбор будет осуществляться после анализа уже имеющихся постов для сохранности стиля ведения групп. Для начала требуется по 300 картинок по каждой категории.

Жду ваших предложений.

10 лет назад
lokiselena
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Контент менеджер для публикации готовых статей

    $50

    Нужен контент - менеджер для публикации готовых статей на сайте. Публикация одной статьи в среднем стоит 160-200 рублей Оплата сдельная за каждую статью. Требования : Грамотный русский язык Внимательность к мелочам Обучаемость Базовые знания HTML приветствуются

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление отзывов в интернет-магазин и на форумах

    Необходимо регулярно добавлять отзывы о продукции в интернет-магазине, а так же на тематических форумах писать короткие посты по товару. Требования к тексту: небольшой текст от первого лица (покупателя) о продукции или самом интернет-магазине. Разная стилистика написания, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение сайта и корректировка информации.

    Здравствуйте! Требуется наполнение сайта и корректировка уже существующей информации. Админка нераспространённая, но довольно простая в использование. Возможно, данные услуги понадобятся раз в месяц или чаще. По запросу через лс (личные сообщения) отправляю ссылку на сайт. ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить категории сайта картинками

    Здравствуйте! Требуется наполнить картинками все категории и подкатегории на сайте! Адрес сайта во вложении. Сайт работает на OpenCart Также, в адм. части сайта, заполнить всех производителей + лого. Сайт с производителями также во вложении Просьба указывать стоимость в у.е. = 30 ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить картинки к товарам

    Сайт на webasyst, слетели картинки в одной категории, 82 товара, нужно добавить как можно быстрее. В среднем 4-5 картинок на товар. Поиск изображений по артикулу на 3х сатах поставщиков. Делов на 2-3 часа.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обновление вакансий на сайтах по поиску работы

    $30

    Требуется человек, который будет регулярно размещать/обновлять вакансии на известных российских сервисах типа job.ru, hh.ru, rabota.ru, avito.ru и другие. Больше всего времени отнимает размещает вакансии. Обновление вакансий и отправка шаблонных приглашений соискателям занимает: 10-15 минут в день. Для ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент менеджер для сайта на опенкарте

    $50

    Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь. Контент менеджер для сайта на опенкарте Сайт-по продажи продукции apple. Жду Ваших предложений. Обязательно собеседование по скайпу и не меньше 10 ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется постер (объявления на досках, форумы)

    Требуется постер. Задача - размещать объявления на досках, сайтах, форумах. Схема работы: 1. Копируете пост 2. Регистрируетесь на форуме/доске 3. Оставляете пост Требования: - наличие подобного опыта работы - желателен аккаунт на SE (searchengines) Работы много. Оплата ежедневно, webmoney.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявлений

    $50

    Ищем усидчивого и ответственного человека для размещения объявлений. Схема работы: 1. Найти доски объявлений. 2. Разместить наше объявление. 3. Сделать отчет (вставили ссылки в .txt) Оплата: 5 руб/шт (после проверки отчета, т.е. по факту сделанной работы). В день требуется сделать около ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Размещение объявлений на досках объявлений

    $50

    Нужно занести на сайт объявления. Каждый день нужно заносить по 60. ===================== Работа для усидчивого и внимательного человека. Способного работать от 1 часа в день над нашим заданием. Оплата за результат. ===================== Что нужно делать: 1. Зашли на страницу с готовыми статьями ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад