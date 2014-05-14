Сбор картинок демотиваторов по трем тематикам

Нужен контент - менеджер для публикации готовых статей на сайте. Публикация одной статьи в среднем стоит 160-200 рублей Оплата сдельная за каждую статью. Требования : Грамотный русский язык Внимательность к мелочам Обучаемость Базовые знания HTML приветствуются
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для сбора неповторяющихся картинок демотиваторов для трех групп:
1. Морская тематика - англоязычные демотиваторы.
2. Эзотерика.
3. Обучение эзотерике.
Сбор будет осуществляться после анализа уже имеющихся постов для сохранности стиля ведения групп. Для начала требуется по 300 картинок по каждой категории.
Жду ваших предложений.
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