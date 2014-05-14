Контент менеджер для публикации готовых статей

$50
Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен контент - менеджер для публикации готовых статей на сайте.

Публикация одной статьи в среднем стоит 160-200 рублей

Оплата сдельная за каждую статью.

Требования :

Грамотный русский язык

Внимательность к мелочам

Обучаемость

Базовые знания HTML приветствуются

10 лет назад
reiknakeikl
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Добавление отзывов в интернет-магазин и на форумах

    Необходимо регулярно добавлять отзывы о продукции в интернет-магазине, а так же на тематических форумах писать короткие посты по товару. Требования к тексту: небольшой текст от первого лица (покупателя) о продукции или самом интернет-магазине. Разная стилистика написания, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение сайта и корректировка информации.

    Здравствуйте! Требуется наполнение сайта и корректировка уже существующей информации. Админка нераспространённая, но довольно простая в использование. Возможно, данные услуги понадобятся раз в месяц или чаще. По запросу через лс (личные сообщения) отправляю ссылку на сайт. ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить категории сайта картинками

    Здравствуйте! Требуется наполнить картинками все категории и подкатегории на сайте! Адрес сайта во вложении. Сайт работает на OpenCart Также, в адм. части сайта, заполнить всех производителей + лого. Сайт с производителями также во вложении Просьба указывать стоимость в у.е. = 30 ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить картинки к товарам

    Сайт на webasyst, слетели картинки в одной категории, 82 товара, нужно добавить как можно быстрее. В среднем 4-5 картинок на товар. Поиск изображений по артикулу на 3х сатах поставщиков. Делов на 2-3 часа.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обновление вакансий на сайтах по поиску работы

    $30

    Требуется человек, который будет регулярно размещать/обновлять вакансии на известных российских сервисах типа job.ru, hh.ru, rabota.ru, avito.ru и другие. Больше всего времени отнимает размещает вакансии. Обновление вакансий и отправка шаблонных приглашений соискателям занимает: 10-15 минут в день. Для ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент менеджер для сайта на опенкарте

    $50

    Всем добрый день! Без вашей квалифицированной помощи не обойдусь. Контент менеджер для сайта на опенкарте Сайт-по продажи продукции apple. Жду Ваших предложений. Обязательно собеседование по скайпу и не меньше 10 ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется постер (объявления на досках, форумы)

    Требуется постер. Задача - размещать объявления на досках, сайтах, форумах. Схема работы: 1. Копируете пост 2. Регистрируетесь на форуме/доске 3. Оставляете пост Требования: - наличие подобного опыта работы - желателен аккаунт на SE (searchengines) Работы много. Оплата ежедневно, webmoney.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявлений

    $50

    Ищем усидчивого и ответственного человека для размещения объявлений. Схема работы: 1. Найти доски объявлений. 2. Разместить наше объявление. 3. Сделать отчет (вставили ссылки в .txt) Оплата: 5 руб/шт (после проверки отчета, т.е. по факту сделанной работы). В день требуется сделать около ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Размещение объявлений на досках объявлений

    $50

    Нужно занести на сайт объявления. Каждый день нужно заносить по 60. ===================== Работа для усидчивого и внимательного человека. Способного работать от 1 часа в день над нашим заданием. Оплата за результат. ===================== Что нужно делать: 1. Зашли на страницу с готовыми статьями ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад