Контент-менеджер в мебельный интернет-магазин

Требуется исполнительный, адекватный сотрудник для добавления товара в интернет магазин мебели - удаленно - на постоянку с выплатами 2 раза в месяц.

Магазин работает с 2008 года, сайт структурирован, работы много. Имеется экспорт\импорт товара в CSV файл для работы в Excel - без парсинга и прочих глупостей, проходили ..

- Работа в системе управления сайтом Webasyst ss 4

- Наполнение сайта контентом, без новостей и рекламы, только товары (карточка товара, фотография, описание, технические характеристики, ключевые слова, мета теги)

- По необходимости редактирование уже добавленного товара, а именно обновление цен, фотографий, добавление новых позиций

- Самостоятельный поиск товаров, а также информационных и графических материалов в Интернете для каталога сайта (большая часть информации предоставляется поставщиками с существующих сайтов)

Предпочтение отдается кандидатам с реальным опытом работы в webasyst есть тестовое задание, по результатам которого можно говорить о взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве. Спасибо за внимание.