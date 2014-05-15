Контент-менеджер в мебельный интернет-магазин

$500
Наполнение сайтовЗакрыт17 заявок355 просмотров
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Требуется исполнительный, адекватный сотрудник для добавления товара в интернет магазин мебели - удаленно - на постоянку с выплатами 2 раза в месяц.

Магазин работает с 2008 года, сайт структурирован, работы много. Имеется экспорт\импорт товара в CSV файл для работы в Excel - без парсинга и прочих глупостей, проходили ..

- Работа в системе управления сайтом Webasyst ss 4

- Наполнение сайта контентом, без новостей и рекламы, только товары (карточка товара, фотография, описание, технические характеристики, ключевые слова, мета теги)

- По необходимости редактирование уже добавленного товара, а именно обновление цен, фотографий, добавление новых позиций

- Самостоятельный поиск товаров, а также информационных и графических материалов в Интернете для каталога сайта (большая часть информации предоставляется поставщиками с существующих сайтов)

Предпочтение отдается кандидатам с реальным опытом работы в webasyst есть тестовое задание, по результатам которого можно говорить о взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве. Спасибо за внимание.

10 лет назад
realmiller
Сергей 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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