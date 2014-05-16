Исполнитель для ежедневного наполнения сайта

Требуется исполнительный, адекватный сотрудник для добавления товара в интернет магазин мебели - удаленно - на постоянку с выплатами 2 раза в месяц. Магазин работает с 2008 года, сайт структурирован, работы много. Имеется экспорт\импорт товара в CSV ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для ежедневного добавления материалов на сайт, срок - от 1 месяца, лучше на длительное время.
В день нужно добавлять 5 материалов или 150 в месяц.
Принцип добавления следующий:
1. На специальном сайте находите материал, которого еще нет на моем сайте
2. Берете там фото и текст, текст переписываете своими словами, чтобы получалось уникально, от 1000 символов.
3. Размещаете фото и текст на сайте.
Работы на час-полтора, если приловчиться.
Тестовое задание в прикрепленном файле.
Тематика - обучающие аудиокниги, видео, книги и т.д.
Жду от вас ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ, ЦЕНУ, ОПЫТ и другие пожелания.
P.S. Если человек понравится - буду давать дополнительные задачи по рерайту.
P.P.S.Можно писать сразу мне вконтакте - так я отвечу быстрее.
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