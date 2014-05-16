Исполнитель для ежедневного наполнения сайта

Нужен человек для ежедневного добавления материалов на сайт, срок - от 1 месяца, лучше на длительное время.

В день нужно добавлять 5 материалов или 150 в месяц.

Принцип добавления следующий:

1. На специальном сайте находите материал, которого еще нет на моем сайте

2. Берете там фото и текст, текст переписываете своими словами, чтобы получалось уникально, от 1000 символов.

3. Размещаете фото и текст на сайте.

Работы на час-полтора, если приловчиться.

Тестовое задание в прикрепленном файле.

Тематика - обучающие аудиокниги, видео, книги и т.д.

Жду от вас ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ, ЦЕНУ, ОПЫТ и другие пожелания.

P.S. Если человек понравится - буду давать дополнительные задачи по рерайту.

P.P.S.Можно писать сразу мне вконтакте - так я отвечу быстрее.