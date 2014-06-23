Наполнить 1 страницу + подобать картинки

Нужен человек, для наполнения двух сайтов. Один Joomla.Оба уже действующие, нужно просто обновлять новости, предложения или услуги. Наполнение : текст, фото...не более двух новостей за месяц. Все материалы (фото и примерный текст)- будут предоставлены. Второй ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Есть сайт на WP, необходимо привести одну из страниц сайта в такой вид
что требуется от вас
1. Выборочно перенести контент с старой страницы на новую.
2. Подобрать изображения.
Контактные формы есть, "заказать" просто якорь на нижнюю форму.
Жду от вас сроки и стоимость.
Страниц аналогичного формата полно, желательно долгосрочное сотрудничество.
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