Сайт о моде, CMS WordPress

Здравствуйте. Требуется человек на постоянную работу, подборка картинок и оформление статей на сайте(теги, разметка, перелинковка) . Схема работы:

Я отправляю вам текст, вы находите тематически картинки, это может быть как подборка тематических картинок в одну галерею, так и одиночные образы, все зависит от содержания статьи. Все это оптимизируется по шаблону и добавляется на сайт. Картинки качественные и интересные! Предпочтение девушкам со вкусом, которых интересует вышеупомянутая тематика. Есть представление о сео оптимизации +

Как в пример, источник http://lookbook.nu/ если речь идет о брендах, то картинки с официальных сайтов

Желаемую оплату в неделю. 3-4 статьи в сутки