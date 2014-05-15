Требуется помощь контент-маркетолога

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Приветствую, у меня есть сайт vrost.org , в данный момент мне нужна помощь конетнт-маркетолога, человек который понимает какой контент продаёт. При необходимости поставить задачу программисту, копирайтеру, дизайнеру... или самостоятельно решать данные моменты в наполнение сайта.

Одним словом мне нужен представительный и продающий сайт

P.S. наличие скайпа и микрофона обязательно

С нетерпением жду ваших предложений

Спасибо

10 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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