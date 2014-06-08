Администратор сайта, контент-менеджер Royalshop!

Открыта новая должность - администратор в интернет-магазин стильной одежды - http://royalshop.com.ua/

Удаленная/офисная работа, постоянная, полная занятость. зп. 4000 грн в месяц. 50% ставка, 50% бонусы за качество работы и выполнение плана.

На испытательный срок 1 месяц - зп 3000 грн.

Какие обязанности нужно будет выполнять:

- добавление товаров на сайт, на тематические рекламные площадки (норма - 100 товаров в день)

- управление интернет-магазином - управление актуальным ассортиментом на сайте, управление акциями на сайте, на рекламных площадках

- управление заказами через админку сайта, через группы в соц.сетях (прием заказов, закупка товара у поставщика, отправка товара покупателю, постпродажный сервис каждому покупателю)

- управление соц.сетями компании - добавление товаров в соц. страницы компании, привлечение пользователей,

- управление поставщиками - мониторинг актуального ассортимента и наличия у нас на сайте

Требования к кандидатам:

- возраст от 20 до 35 лет

- опыт работы на должности администратор сайта, либо же контент-менеджер обязателен, не меньше 1 года

- отсутствие текущей занятости (график не позволяет совмещать несколько работ)

- сопроводительное письмо

Оставляйте свои резюме/портфолио, ОБЯЗАТЕЛЬНО с сопроводительным письмом, в котором написать какой у вас смежный опыт работы уже есть, какие результаты вашей работы и аргументацию, почему вы будете нам полезны и почему нам стоит взять на работу именно вас.

Мы рассмотрим Ваше резюме, и, если вы подойдете, вас пригласят на личное собеседование!

Удачи!