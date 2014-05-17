Опубликовать 10000 аннотаций (textkit)

В магазин косметики http://beruska.ru/ требуется контент-менеджер для заполнения карточек товара. Уникальность текста от 90%. Заполнение всех необходимых полей (тэги, изображение и прочее). На ближайшее время порядка 1000 позиций требуется. От Вас цена за позицию, примерный объем в неделю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно просто опубликовать аннотации с каталога(doc, docx, rtf).
То есть просто взять первую 1000 символов и опубликовать как новость в том же wopdpress.
3 рубрики всего.
Textkit я не имею и покупать не собираюсь, но им по моему мнению удобнее всего это сделать.
Для выполнения работы вы скорее всего должны уметь работать с регулярными выражениями.
9000 файлов.
Вообще я хотел купить textkit, но демка дала ошибку, которая без сноса системы не решается, а суппорт молчит.
P.S. Книги достались мне за очень непросто и совсем не бесплатно. Так что я хотел бы перестраховаться.
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