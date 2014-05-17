Опубликовать 10000 аннотаций (textkit)

Нужно просто опубликовать аннотации с каталога(doc, docx, rtf).

То есть просто взять первую 1000 символов и опубликовать как новость в том же wopdpress.

3 рубрики всего.

Textkit я не имею и покупать не собираюсь, но им по моему мнению удобнее всего это сделать.

Для выполнения работы вы скорее всего должны уметь работать с регулярными выражениями.

9000 файлов.

Вообще я хотел купить textkit, но демка дала ошибку, которая без сноса системы не решается, а суппорт молчит.

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​P.S. Книги достались мне за очень непросто и совсем не бесплатно. Так что я хотел бы перестраховаться.