Опубликовать 10000 аннотаций (textkit)

$50
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок143 просмотра
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Нужно просто опубликовать аннотации с каталога(doc, docx, rtf).

То есть просто взять первую 1000 символов и опубликовать как новость в том же wopdpress.

3 рубрики всего.

Textkit я не имею и покупать не собираюсь, но им по моему мнению удобнее всего это сделать.

Для выполнения работы вы скорее всего должны уметь работать с регулярными выражениями.

9000 файлов.

Вообще я хотел купить textkit, но демка дала ошибку, которая без сноса системы не решается, а суппорт молчит.

​P.S. Книги достались мне за очень непросто и совсем не бесплатно. Так что я хотел бы перестраховаться.

10 лет назад
veteranbk
Жулин 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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