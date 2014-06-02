Занесение товара на сайт

$100
Наполнение сайтовЗавершен14 заявок188 просмотров
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Добрый день!

Существует работающий сайт компании. Специализация компании - продажа фаркопов на авто. Необходимо внести примерно 2000-2500 товаров на сайт. Адрес сайта от куда будет произведено копирование укажу, разрешение есть, так как работаем вместе. Товар заносится без фотографий.

10 лет назад
pavlara
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
way4me
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$60
4 дня
Молодец Александр, сделал все качественно и даже раньше оговоренных сроков. Буду и дальше пользоваться вашими услугами. Рекомендую как надежного и добросовестного исполнителя. Спасибо!
Спасибо. Советую как заказчика, который знает чего хочет, с конкретными ТЗ и адекватными сроками. Буду браться за Ваши заказы при каждом обращении. Спасибо!
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