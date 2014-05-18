Перенос контента на ModX Evo

Открыта новая должность - администратор в интернет-магазин стильной одежды - http://royalshop.com.ua/ Удаленная/офисная работа, постоянная, полная занятость. зп. 4000 грн в месяц. 50% ставка, 50% бонусы за качество работы и выполнение плана. На испытательный срок 1 месяц - ...
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Здравствуйте.
Нужно перенести контент со старого сайта на новый. (CMS ModX Evo).
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