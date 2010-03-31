Имеется список продуктов магазина. Данный список содержит следующие поля:

1. Артикль магазина

2. Краткое описание проудкта

3. Тип продукта

4. Производитель продукта

Необходимо провести сопоставление данных продуктов реальным продуктам – и для каждого продука получить реальный артикль производителя.

Во вложении – методика поиска артиклей и примеры. Так же во вложении – файл со 100 продуктами – тестовыми. Прежде чем давать согласие на проект – пожалуйста – ознакомьтесь с методикой и посмотрите файл с тестовыми продуктами.

Прежде чем начнём работу с вами – вам нужно будет скачать тестовый файл и сделать продукты из него.

После проверки – высылаем вам ошибки и решение – работаем ли с вами в дальнейшем.

Цена за продукт 2 рубля.

Критерии оценки:

Если более 95 процентов тестового файла – сделанны верно – вы нам подходите – будем сотрудничать. Если менее 85 процентов – однозначно нет. В промежутке от 85 до 95 – разговариваем.

По дальнейшей работе.

Оплата за продукты, сделанные правильно. Если продукт сделан не верно – вычитаем 3 рубля – 2 рубля – стоимость продукта – 1 рубль – стоимость проверки.