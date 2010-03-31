Упорядочить онлайн игрушки

Доброго времени суток.

Ищу фаната флеш игр :)

Имеется сайт с онлайн играми (флеш). Игр 6000+, много категорий.

Надо навести порядок, некоторые категории лишние, в некоторых игры не по теме, некоторые игры не в тех категориях.

Сайт на движке, всё делается через удобный веб интерфейс.

Цену назвать сложно, работы много но она не требует навыков.

Ищу ответственного человека, без халтуры, которые серьёзно подойдёт к заданию а не тяп-ляп.

Далее возможна работа на постоянной основе (добавлять новые игры).

Спасибо :)