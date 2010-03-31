Упорядочить онлайн игрушки

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок200 просмотров

Доброго времени суток.

Ищу фаната флеш игр :)

Имеется сайт с онлайн играми (флеш). Игр 6000+, много категорий.

Надо навести порядок, некоторые категории лишние, в некоторых игры не по теме, некоторые игры не в тех категориях.

Сайт на движке, всё делается через удобный веб интерфейс.

Цену назвать сложно, работы много но она не требует навыков.

Ищу ответственного человека, без халтуры, которые серьёзно подойдёт к заданию а не тяп-ляп.

Далее возможна работа на постоянной основе (добавлять новые игры).

Спасибо :)

15 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Meller
Данила 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Meller
Данила 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад