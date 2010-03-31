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Упорядочить онлайн игрушки
Доброго времени суток.
Ищу фаната флеш игр :)
Имеется сайт с онлайн играми (флеш). Игр 6000+, много категорий.
Надо навести порядок, некоторые категории лишние, в некоторых игры не по теме, некоторые игры не в тех категориях.
Сайт на движке, всё делается через удобный веб интерфейс.
Цену назвать сложно, работы много но она не требует навыков.
Ищу ответственного человека, без халтуры, которые серьёзно подойдёт к заданию а не тяп-ляп.
Далее возможна работа на постоянной основе (добавлять новые игры).
Спасибо :)
Выбранный исполнитель
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