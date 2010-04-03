Нполнение интернет магазина на joomla

Отличный исполнитель! Сделал все именно так как надо было! Требовалось выполнить работу в течении 2 дней, сделал все почти за один день (чему я очень рад)! За работу взял меньше чем договаривались (+ 10)! Всем советую! Впредь буду работать только с ним!