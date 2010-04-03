Нполнение интернет магазина на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок332 просмотра

Требуется наполнить интернет магазин товаром, (удобрения) Перечень товара на форуме http://www.orchidei.com/showthread.php?t=16

Joomla
15 лет назад
andrey1976
Андрей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$16
5 дней
Отличный исполнитель! Сделал все именно так как надо было! Требовалось выполнить работу в течении 2 дней, сделал все почти за один день (чему я очень рад)! За работу взял меньше чем договаривались (+ 10)! Всем советую! Впредь буду работать только с ним!
Все идеально - четко поставленое задание и оплата сразу по завершении работы. С таким заказчиком приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад