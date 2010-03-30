Разбирать добавленные материалы на сайт

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Закрыт14 заявок349 просмотров

Есть сайт про новости, пресс-релизы и статьи. Нужно модерировать (удалять ссылки, если есть, отсеивать мусор, если не подходит по правилам, не уникальный, спамный контент и т.п.).

Интересует цена за работу.

15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров