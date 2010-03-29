Есть сайт про новости, пресс-релизы и статьи. Нужно модерировать (удалять ссылки, если есть, отсеивать мусор, если не подходит по правилам, не уникальный, спамный контент и т.п.). Интересует цена за работу.
Размещение сообщений на тематику "Хостинг"
Публикация постов по тематике "Хостинг"
на форумах, блогах и везде где есть обсуждение тематики хостинг.
Приветствуется качественные посты, предпочтения отдаем скрытой рекламе,
по результату работы – возможность работы над следующими тематиками.
Заявки фрилансеров
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