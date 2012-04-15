Найти фотографии автотранспорта

Нужно найти фотографии приепов-дач, обустроенных под гримёрочные (гардеробные, актёрские, режисёрские, световые и т.д. и т.п.) - так называемые гримвагены или руллоты.

Регион поиска - Европа (кроме СНГ), Америка. Для правильно поиска нужно подобрать соответствующие задаче поисковые запросы на соответствующих языках.

Фотографии должны быть размером не менее 800*600px

Количество фотографий 50-100шт

Цена 10р / фото

Отчёт: каждый комплект фото на один гримваген в отдельной папке, название папки - порядковый номер вида 001, 002, 003 и т.д. + Отдельно вордовский файл с ссылками на источник вида: 001 - ссылка на источник.

Комплект фотографий - фотографии одного гримвагена снаружи и внутри. Фотографии только интерьера комплектом не считаются.

Срок - до 15.04.2012