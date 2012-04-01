Наполнение магазина товарами

Здравствуйте! Необходимо наполнить товарный ряд фотографиями на интернет-магазине http://penetka.com.ua Нужно прикрепить к товарам 1000 фотографий. Магазин на CMS OpenCart. Прошу указать цену и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CMS: Simpla CMS
Товары: стройматериалы и стройинструмент
К-во: 50-100. Общая база на 3500.
Источник прайсов: PDF / Excell (в основном таблицы с наименованием модели и ценой)
Необходимо на сайте производителе (или вообще в интернете) найти описание товара (творчески откопирайтить описание), фирму производителя, все его технические характеристики (масса, габариты, мощность), найти от 1 до 5 картинок (без водяных знаков), наполнить данными карточки товара.
Вы наполняете локально на копии движка. Перенос товаров через копирование части БД и сохраненных картинок.
Будет выбрано несколько исполнителей.
От Вас с личку / паблик цена за товар и сроки наполнения 100 товаров.
Оплата налом в Киеве / WMZ / WMR
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