Имеется список продуктов магазина. Данный список содержит следующие поля: 1. Артикль магазина 2. Краткое описание проудкта ...
Наполнение форумов
Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ человек для наполнения форумов на постоянной основе.
Тематика - промышленное оборудование (станки, датчики, контроллеры ...)
Сроки работы: понедельник-пятница
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Оплата: 3000р. на испытательный месяц (апрель)
При успешном прохождении испытательного срока оплату увеличиваем и работаем на постоянной основе.
В приват, icq и на e-mail не пишите.
Оставляйте предложения тут.
Спасибо.
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