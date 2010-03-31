Наполнение форумов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок276 просмотров

Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ человек для наполнения форумов на постоянной основе.

Тематика - промышленное оборудование (станки, датчики, контроллеры ...)

Сроки работы: понедельник-пятница

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

Оплата: 3000р. на испытательный месяц (апрель)

При успешном прохождении испытательного срока оплату увеличиваем и работаем на постоянной основе.

В приват, icq и на e-mail не пишите.

Оставляйте предложения тут.

Спасибо.

15 лет назад
bestdesk
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров