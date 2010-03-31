Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ человек для наполнения форумов на постоянной основе. Тематика - промышленное оборудование (станки, датчики, контроллеры ...) Сроки работы: понедельник-пятница Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни Оплата: 3000р. ...
Наполнение сайта
Здравствуйте.
Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ человек для наполнения сайта.
Время работы: понедельник-пятница
В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни объем работы существенно меньше.
Оплата: 2000р. на апрель месяц.
При успешном прохождении испытательного срока поговорим об увеличении оплаты Вашего труда.
Объем работ обсудим.
В icq, e-mail и приват не пишите.
Жду предложений.
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