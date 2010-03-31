Наполнение сайта

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок298 просмотров

Здравствуйте.

Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ человек для наполнения сайта.

Время работы: понедельник-пятница

В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни объем работы существенно меньше.

Оплата: 2000р. на апрель месяц.

При успешном прохождении испытательного срока поговорим об увеличении оплаты Вашего труда.

Объем работ обсудим.

В icq, e-mail и приват не пишите.

Жду предложений.

15 лет назад
bestdesk
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров