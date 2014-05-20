Требуется на постоянной основе контент менеджер в интернет магазин БТиЭ для заполнения карточек товаров. По составленной карте-алгоритму описания товара необходимо сделать: Скопировать из подготовленных источников текст о товаре в поле описание, привезти в необходимый формат (легкий интерфейс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнить английскую версию сайта
Сайт готов, информация готова. нужно разместить
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $500
Открыта новая должность - администратор в интернет-магазин стильной одежды - http://royalshop.com.ua/ Удаленная/офисная работа, постоянная, полная занятость. зп. 4000 грн в месяц. 50% ставка, 50% бонусы за качество работы и выполнение плана. На испытательный срок 1 месяц - ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно наполнить раздел товаров. Фото уже обработаны. Отличаются товары незначительно - строками с атрибутами. Описания нет, так как представление компактное при наведении на сетку товаров. 2 строки подгрузки 2 соответствующих фотографий. Система управления modX, очень желательно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно перенести контент со старого сайта на новый. (CMS ModX Evo).Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
требуется заполнить каталог интернет магазина. примерно 1000 - 1500 позиций. есть сайт поставщика откуда можно брать информацию и прайсы. интересует разумная цена и качество. при хорошем качестве возможно дальнейшее сотрудничество.Наполнение сайтов41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день! Существует работающий сайт компании. Специализация компании - продажа фаркопов на авто. Необходимо внести примерно 2000-2500 товаров на сайт. Адрес сайта от куда будет произведено копирование укажу, разрешение есть, так как работаем вместе. Товар заносится ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно просто опубликовать аннотации с каталога(doc, docx, rtf). То есть просто взять первую 1000 символов и опубликовать как новость в том же wopdpress. 3 рубрики всего. Textkit я не имею и покупать не собираюсь, но им по моему ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
В магазин косметики http://beruska.ru/ требуется контент-менеджер для заполнения карточек товара. Уникальность текста от 90%. Заполнение всех необходимых полей (тэги, изображение и прочее). На ближайшее время порядка 1000 позиций требуется. От Вас цена за позицию, примерный объем в неделю.Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую, у меня есть сайт vrost.org , в данный момент мне нужна помощь конетнт-маркетолога, человек который понимает какой контент продаёт. При необходимости поставить задачу программисту, копирайтеру, дизайнеру... или самостоятельно решать данные моменты в наполнение сайта. Одним ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад