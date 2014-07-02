Наполнить раздел товаров, система modX

Требуется на постоянной основе контент менеджер в интернет магазин БТиЭ для заполнения карточек товаров. По составленной карте-алгоритму описания товара необходимо сделать: Скопировать из подготовленных источников текст о товаре в поле описание, привезти в необходимый формат (легкий интерфейс ...
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Нужно наполнить раздел товаров. Фото уже обработаны. Отличаются товары незначительно - строками с атрибутами. Описания нет, так как представление компактное при наведении на сетку товаров. 2 строки подгрузки 2 соответствующих фотографий.
Система управления modX, очень желательно ее знать. Всего порядка 300 товаров. Оплата по $ 0.1 за товар.
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