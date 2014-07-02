Наполнить раздел товаров, система modX

Нужно наполнить раздел товаров. Фото уже обработаны. Отличаются товары незначительно - строками с атрибутами. Описания нет, так как представление компактное при наведении на сетку товаров. 2 строки подгрузки 2 соответствующих фотографий.

Система управления modX, очень желательно ее знать. Всего порядка 300 товаров. Оплата по $ 0.1 за товар.