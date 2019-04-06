Вордпресс. Фиксированная оплата по 5 руб за 1 добавленный товар, всего порядка 500 товаров. Оплата возможна частями. Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. [b]Требуется ответственный исполнитель! [/b] [b]Только для фрилансеров с отзывами. [/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размещение товаров в интернет-магазине
ТЗ по запросу.
Порядка 500 позиций.
Оплата 7 руб за карточку.
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