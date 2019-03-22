Создать категории товаров - 150 шт.

Нужен очень ответственный исполнитель - создать по образцу примерно 150 категорий на сайте. Нужно просто копировать раздел и аккуратно по конкретному алгоритму (все распишу) менять поля на другие значения.

Но надо очень аккуратно все делать, без ошибок.

Примерно работа часа 4 займет. Оплата - 800 руб.