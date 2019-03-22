Создать категории товаров - 150 шт.

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Нужен очень ответственный исполнитель - создать по образцу примерно 150 категорий на сайте. Нужно просто копировать раздел и аккуратно по конкретному алгоритму (все распишу)  менять поля на другие значения.

Но надо очень аккуратно все делать, без ошибок.

Примерно работа часа 4 займет. Оплата - 800 руб.

5 лет назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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