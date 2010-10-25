Сохранение картинок с сайта

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок424 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо выполнить работу по сохранению картинок с сайта proboardshop.com из разделов про сноуборд.

Картинки должны быть пронумерованы от 001 до последней согласно той последовательности, в которой они идут на сайте в соответствующем разделе.

Срок - 2 дня максимум (к вечеру среды все должно быть готово)

Цену пишите, рассмотрю все варианты.

Проверка работы. Вы скидываете на почту архив одного раздела, если все соответствует требованиям, я перевожу деньги с протекцией, вы отправляете мне остальные файлы, я проверяю и отправляю вам код.

13 лет назад
xxx999xxx
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bandeross30
Владимир 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$135
2 дня
Работа проделана качественно, исполнитель ответственен и внимателен. Очень доволен. Всем рекомендую
Отличный заказчик! Все просто и понятно. Всем рекомендую!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Найти каталоги компаний

    Нужно найти каталоги компаний (фирм), что бы в дальнейшем использовать их в качестве примера для разработки собственного каталога. Желательно (но НЕ обязательно! главное, что бы это были структурированные каталоги компаний), что бы эти каталоги имели след.функционал: 1. Многоуровневость ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение

    Есть: Форум автоклуба Что нужно: Собрать в сети максимум информации об определенной автомобильной марке и ее моделях. Создать структурный каталог с информацией по моделям. Собрать литературу в сети, обзоры, тесты в единый каталог. Создать на основе информации из форума и ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти и вставить информацию о бассейнах

    В Омске есть несколько мест, где можно поплавать. Необходимо собрать информацию по сети Интернет или со справочника ДубльГис. И опубликовать на блоге, платформа Wordpress. Оплата по факту выполнения. По сумме оплаты выслушаю Ваши предложения.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ручная рассылка приглашений организациям

    Ручная рассылка приглашений организациям на семинар Необходимо найти организации и послать приглашения через формы сайта Как найти организации в интернет я напишу Оплата ===== Рубли вебмани или Яндекс.Деньги За каждую заявку, которая придет с Вашего приглашения оплата 25 рублей Если сделаете нормальные ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скопировать текст в Ворд

    Задачи: - найти любой большой блог на украинском языке. Чем больше, тем лучше; - скопировать все посты в Ворд, но не как попало, а как оно есть в самом блоге,... то есть Название, отступ, текст поста, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Размещение сообщений на форумах

    Необходимо размещение сообщений на форумах. Тематика – Онлайн игры, Азартные игры. Ваша задача: Зарегистрироваться на форуме и разместить на нём наше сообщение в соответствие с правилами форума, чтобы его не удалили. Форумы – ищем самостоятельно. ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти сайты по критериям

    Нужно собрать базу всех кому может быть интересна спецодежда. Интересует Украина. Варианты сбора могут быть разными, как пример: 1. Ищите кто торгует спецодеждой в гугле и выписывайте их данные 2. Ищите медицинские учреждения, клиники и т.д и выписывайте их ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад