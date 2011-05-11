Требуется контент-менджер для сайтов на Wordpress

$100
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок303 просмотра
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Необходимо производить работы по админимтрировнаию сайтов на Wordpress

- добавление новостей

- фотографий

- размещение интернет баннеров

- создание/удаление разделов

- перенос контента в архивы

- добавление / удаление голосований

и т.п.

Требования:

- быстрая реакция на запрос

- исполнительность

- связь Skype / icq

- знание базовых основ php и CMS WP, умение корректировать css (если необходимо будет что то оперативно подкорректировать)

Оплата:

- базовые 30 у.е + оплата за каждую произведенную. операцию (расценки по договоренности), расчет в конце месяца

WordPress
13 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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