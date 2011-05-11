Требуется контент-менджер для сайтов на Wordpress

С опытом работы в shopcms. Обязательно! Нужны будут ещё рерайты. Цена договорная!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо производить работы по админимтрировнаию сайтов на Wordpress
- добавление новостей
- фотографий
- размещение интернет баннеров
- создание/удаление разделов
- перенос контента в архивы
- добавление / удаление голосований
и т.п.
Требования:
- быстрая реакция на запрос
- исполнительность
- связь Skype / icq
- знание базовых основ php и CMS WP, умение корректировать css (если необходимо будет что то оперативно подкорректировать)
Оплата:
- базовые 30 у.е + оплата за каждую произведенную. операцию (расценки по договоренности), расчет в конце месяца
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