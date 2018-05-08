Требуется контент-менеджер для переноса информации с сайта на сайт

Требуется контент-менеджер для переноса информации со старого сайта на новый сайт

Перенести всего:

5 родительских категорий (У категории есть изображение и заголовок)

21 подкатегория (У подкатегорий нет изображений, только заголовок)

69 позиций (У позиций есть: несколько изображений, заголовок, краткое описание, преимущества, таблица с техническими характеристиками, информация о доставке, информация о комплектации)

У некоторых позиций есть не все перечисленные поля

Админка самописная, ничего лишнего там нет, поля и визуальный редактор, разбираться ни с чем не нужно

Сайт с которого нужно будет переносить https://gran-master.ru

При переносе придется отключить javascript, либо можем дать ссылку в административный раздел (bitrix)