Необходимо сделать 7 публикаций, каждая публикация будет содержать 7 картинок и 7 заголовоков, материал предоставляем. Картинки предоставляем Будем сотрудничать с самой минимальной ценой, работы очень много, и она легкая =)
Требуется контент-менеджер для переноса информации с сайта на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер для переноса информации со старого сайта на новый сайт
Перенести всего:
5 родительских категорий (У категории есть изображение и заголовок)
21 подкатегория (У подкатегорий нет изображений, только заголовок)
69 позиций (У позиций есть: несколько изображений, заголовок, краткое описание, преимущества, таблица с техническими характеристиками, информация о доставке, информация о комплектации)
У некоторых позиций есть не все перечисленные поля
Админка самописная, ничего лишнего там нет, поля и визуальный редактор, разбираться ни с чем не нужно
Сайт с которого нужно будет переносить https://gran-master.ru
При переносе придется отключить javascript, либо можем дать ссылку в административный раздел (bitrix)
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