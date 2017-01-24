Заполнить базу

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Наполнение сайтовЗавершен4 заявки188 просмотров
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Необходимо заполнить excel-файл недостающими данными (сайт, почта).

В файле порядка 1000 строк

7 лет назад
Ginza9
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
georg1967
Юрий 
56 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
2 дня
Все прошло замечательно!
Рекомендую, как ответственного заказчика.
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