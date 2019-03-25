Заполнить презентацию PowеrPoint данными по аналогии с примером

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Необходимо заполнить презентацию PowerPoint данными по аналогии с примером. В приложении задание и презентация с двумя слайдами, по аналогии с которыми нужно сделать все остальные. Срочность высокая.

Приложение: https://dropmefiles.com/LiwRR

5 лет назад
guest_15311956873181
5 лет в сервисе
Был
4 года назад