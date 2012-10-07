Дизайн афиши для шоу

Здравствуйте!

Интересует афиша для шоу! Будет печататься на бумаге 1,5*2 м!

В качестве примеров, предоставлю афишы к фильмам, которые нравятся!

По возможности, сделать эффектнее, чем в фото в приложении!

Примеры:

db.tt/XPwezM2t

db.tt/KZOcEwfW

Все подробности при личной беседе!

Ваши сроки и расценки!

Исходник ( студийная фотография на белом фоне )

P.S. Также ищу фотографа для такого рода съемки ( студия, белый фон )