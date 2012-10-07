Дизайн афиши для шоу

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Закрыт22 заявки253 просмотра

Здравствуйте!

Интересует афиша для шоу! Будет печататься на бумаге 1,5*2 м!

В качестве примеров, предоставлю афишы к фильмам, которые нравятся!

По возможности, сделать эффектнее, чем в фото в приложении!

Примеры:

db.tt/XPwezM2t

db.tt/KZOcEwfW

Все подробности при личной беседе!

Ваши сроки и расценки!

Исходник ( студийная фотография на белом фоне )

P.S. Также ищу фотографа для такого рода съемки ( студия, белый фон )

13 лет назад
HeadHunterzeroft
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$70
3 дня
Виртуозный иллюзионист

Заявки фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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