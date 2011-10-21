Дизайн доски почета

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Закрыт6 заявок256 просмотров

Необходимо сделать доску почета размер 3 000 на 1 500 Под 12 фотографий. Примерный эскиз есть. Надо сделать итоговые штрихи и оккультурить. Срок-понедельник.

14 лет назад
trafim
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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