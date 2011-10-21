Нужен дизайнер на постоянной основе для дизайна витрин (бенерные сетки, оракал). Уровень средний. Цена максимально низкая. Исполнитель только Украина. Укразывайте цену например за 2 окна (150х80 см), или за 1м ...
Дизайн доски почета
Необходимо сделать доску почета размер 3 000 на 1 500 Под 12 фотографий. Примерный эскиз есть. Надо сделать итоговые штрихи и оккультурить. Срок-понедельник.
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