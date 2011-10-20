Витрины магазинов

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Закрыт2 заявки202 просмотра

Нужен дизайнер на постоянной основе для дизайна витрин (бенерные сетки, оракал).

Уровень средний. Цена максимально низкая. Исполнитель только Украина.

Укразывайте цену например за 2 окна (150х80 см), или за 1м кв.

14 лет назад
dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$20
1 день
ТОП-10
Наружная реклама

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама