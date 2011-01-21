Дизайнер наружной рекламы. Постоянная занятость.

Наружная рекламаЗакрыт49 заявок608 просмотров
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Требуются на постоянную занятость дизайнеры наружной рекламы, полиграфии, логотипов и т.п. Работа удаленно. Компания HolyPrint.ru.

Прайс лист на услуги согласуем вместе исходя из вашего желания и опыта. Интересует долгосрочное сотрудничество, поэтому главные условия работы исполнительность и своевременное исполнение заказов.

13 лет назад
kozloff
Антон 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 часов назад
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