Требуется дизайнер фрилансер

Здравствуйте! Периодически (часто) требуется дизайн рекламных проектов В ВЕКТОРЕ. В основном это вывески, банеры, фасады, входные группы. Ищу талантливого дизайнера для постоянного сотрудничества! Обязательная доступность по Skype и e-mail и ICQ. По предоплате не работаю. Схема ...