Руководство нашего рекламного агентства приняло решение активно практиковать дистанционное сотрудничество с удалёнными талантливыми специалистами. Ищем надёжных и супер-мега-креативных дизайнеров рисующих ширкоформатную наружку, интерьерные дизайны, любую полиграфию, логотипы, рисунки, мультимедиа, 3D. Вобщем всё-всё-всё, что может потребоваться ...
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Требуется дизайнер фрилансер
Работа на дому, по требованию, частичная занятость.
Возможны краткосрочные визиты в офис для согласования деталей проектов
Пол М-Ж
Возраст: 21-40 лет
Образование: Среднее, высшее,
приветствуется высшее академическое.
Требования и навыки.
Свободное владение пакетом дизайна и верстки ADOBE.
Приветствуются навыки работы в сфере анимирования и 3D.
Качества: Профессиональная рациональность и творческий подход
к поставленным задачам, внимательность и аккуратность в исполнении.
Умение работать быстро и четко, на требуемый результат.
Умение работать с ТЗ и гайдлайном.
Умение самостоятельно генерировать идеи и воплощать их.
Сфера применения знаний и навыков:
Дизайн и верстка рекламных материалов, дизайн и верстка многостраничных изданий,
дизайн и верстка широкоформатной наружной рекламы, дизайн витринной графики.
Дизайн сувенирной продукции и оригинальных рекламных материалов.
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