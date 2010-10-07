Требуется талантливый мега-дизайнер

Руководство нашего рекламного агентства приняло решение активно практиковать дистанционное сотрудничество с удалёнными талантливыми специалистами. Ищем надёжных и супер-мега-креативных дизайнеров рисующих ширкоформатную наружку, интерьерные дизайны, любую полиграфию, логотипы, рисунки, мультимедиа, 3D. Вобщем всё-всё-всё, что может потребоваться нам для работы с заказчиками сегодня, завтра и даже послезавтра. Ждём исключительно талантливых специалистов.