Требуется талантливый мега-дизайнер

Наружная рекламаЗавершен19 заявок343 просмотра
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Руководство нашего рекламного агентства приняло решение активно практиковать дистанционное сотрудничество с удалёнными талантливыми специалистами. Ищем надёжных и супер-мега-креативных дизайнеров рисующих ширкоформатную наружку, интерьерные дизайны, любую полиграфию, логотипы, рисунки, мультимедиа, 3D. Вобщем всё-всё-всё, что может потребоваться нам для работы с заказчиками сегодня, завтра и даже послезавтра. Ждём исключительно талантливых специалистов.

13 лет назад
AndreySidorov
Андрей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$1
Все сделала оперативно, красиво. Приятная в общении и всегда onlinе. Рекомендую.
Отличный работодатель. Четкая постановка ТЗ и быстрая оплата.
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