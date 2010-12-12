Директор по рекламе

Компания - продуктовый ритейлер.

Место работы - Казань.

Обязанности: формирование имиджа и фирменного стиля предприятия, рекламный бюджет: защита, контроль исполнения, работа с рекл. агентствами, развитие интернет-сайта, разработка стратегии по внешней рекламе, проведению рекл. мероприятий в СМИ.

Требования: возраст 28-45 лет, в/о,обязателен аналогичный опыт в розн. продукт. сетях (в центральном офисе), либо в рекл. бизнесе по проектам, тесно связанным с продукт. сетями. Не подойдет опыт в филиалах федеральных компаний.

Зарплата: оклад 50000 руб. + премии