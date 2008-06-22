Изготовление макета баннера на щит 3*6

Очень довольны результатами работы! Ана продемонстрировала очень творческий подход, предложив поначалу неожиданные для нас, но абсолютно правильные с маркетинговой точки зрения идеи. Качество дизайна, исполнение всех наших требований, сроки – все было на высоте (есть с чем сравнивать). Будем сотрудничать и дальше! Рекомендую!!!