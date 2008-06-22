Изготовление макета баннера на щит 3*6

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен5 заявок281 просмотр

Сколько может стоить изготовление макета баннера на щит 3*6, на тему продажи склада. Что-то типа "Продажа Склада. 7150 кв.м. на участке 1,26га. +7(495)363-24-03" Информация о данном объекте на сайте www.adcinvest.ru фотки и т.д.

Качество Превыше всего.

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$30
2 дня
Очень довольны результатами работы! Ана продемонстрировала очень творческий подход, предложив поначалу неожиданные для нас, но абсолютно правильные с маркетинговой точки зрения идеи. Качество дизайна, исполнение всех наших требований, сроки – все было на высоте (есть с чем сравнивать). Будем сотрудничать и дальше! Рекомендую!!!
Очень понравилось работать с Антоном. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Не откажусь посотрудничать еще =) Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад

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